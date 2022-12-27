Агент Самошникова: «Летом мы вели переговоры с «Краснодаром»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

«Сейчас никаких разговоров с «Краснодаром» у меня не было. Да, летом мы вели переговоры, но до конкретики дело не дошло. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас Илья игрок «Рубина», — приводит слова Моисеева портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист летом пополнит состав «Локомотива» на правах свободного агента, ведь в конце июня у Самошникова заканчивается трудовое соглашение с «Рубином». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.