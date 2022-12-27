Самошников станет игроком «Локомотива» следующим летом

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников станет игроком «Локомотива» летом 2023 года, в новый клуб он отправится в качестве свободного агента. Об это со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает «Чемпионат». Руководство «железнодорожников» уже согласовало с игроком длительный контракт.

Ранее портал «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «Локо» заморозил сделку по игроку, так как у московского клуба другие трансферные приоритеты. В прессе фигурировала информация, что молодой игрок якобы провалил плановый медосмотр.

Если верить порталу Transfermarkt, 24-летний Самошников стоит 2,5 млн евро. В текущем сезоне его клуб выступает в Первой лиге, где защитник сыграл в 16 матчах и отметился голом.