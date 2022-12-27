Радимов выступил за переход РПЛ на систему «весна-осень»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

«Если все продумать и привести к общему знаменателю, то мы получим большую посещаемость, более зрелищные матчи, мы получим более зрелищную картинку», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

Специалист считает, что условия должны быть комфортабельными, ведь лучше прийти на стадион в теплую погоду, когда можно взять попить и поесть, чем сидеть на трибуне в минус 15.

Напомним, чемпионат России проводился в формате «весна-осень» до 2011 года. В том году состоялся переходной сезон, а уже с сезона 2012/13 в РПЛ стали играть по системе «осень-весна».