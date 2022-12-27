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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов поддержал идею возрождения «Спартака-2»

27 Декабря 2022 • 19:09 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном возрождении второй команды столичного клуба.

«Я считаю, что это хорошая идея — возродить «Спартаку» вторую команду. Каждый год академия выпускает около 20 футболистов, и не все сразу могут попасть в главную команду или в дубль», — приводит слова Чернышова Metaratings.

По мнению специалиста, «Спартаку» достаточно сэкономить на покупке одного легионера и этих денег хватит для финансирования второй команды.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» уже приняло решение о возрождении «Спартака-2», сейчас идут поиски стадиона для домашних матчей и главного тренера команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов Спартак-2
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