Чернышов поддержал идею возрождения «Спартака-2»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном возрождении второй команды столичного клуба.

«Я считаю, что это хорошая идея — возродить «Спартаку» вторую команду. Каждый год академия выпускает около 20 футболистов, и не все сразу могут попасть в главную команду или в дубль», — приводит слова Чернышова Metaratings.

По мнению специалиста, «Спартаку» достаточно сэкономить на покупке одного легионера и этих денег хватит для финансирования второй команды.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» уже приняло решение о возрождении «Спартака-2», сейчас идут поиски стадиона для домашних матчей и главного тренера команды.