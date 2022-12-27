Абаскаль: «Я никогда не чувствовал, что возраст — это проблема»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том, является ли его молодой возраст проблемой в работе с футболистами.

«Вы должны спросить игроков. Я знаю, что стал лучше в работе. Я никогда не чувствовал, что возраст — это проблема. Игроку нужна искренность, ясность и честность, и я дал ему это», — цитирует Абаскаля Relevo.

Тренер отметил, что каждый футболист индивидуален, поэтому нельзя относиться ко всем одинаково.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров.

Возобновление РПЛ произойдет в марте 2023 года.