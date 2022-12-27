Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком РПЛ в 2022 году.

«Могу назвать только Куинси Промеса. Из российских футболистов сейчас никого не хочу назвать, сезон еще не закончился, в конце сезона можно назвать. Сейчас я назвал самого заметного игрока», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

По мнению эксперта, 30-летний нападающий переживает вторую молодость, но только от игрока зависит, сможет ли он продолжить выступать на таком уровне.

Напомним, Промес был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в уходящем году по версии издания «Спорт-Экспресс».