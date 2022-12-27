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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: «Жиго оставил тёплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему»

27 Декабря 2022 • 18:30 Комментировать
Марсель
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Тулуза
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29.12 23:00

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о своём бывшем партнёре по команде Самуэле Жиго, который сейчас выступает за «Марсель».

«Очень жаль, что он вернулся во Францию. Но это жизнь, футбольная жизнь, в которой люди приходят и уходят. Сэм оставил действительно теплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему», — написал Ребров в своем телеграм-канале.

Функционер сообщил, что пресс-служба «Спартака» сняла документальный фильм, посвященный Жиго, премьера которого состоится сегодня, 27 декабря, в 20:00 по мск на официальном YouTube-канале «красно-белых».

29-летний француз выступал за столичный клуб с 2018 по 2022 год и стал обладателем Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Артём Ребров Самуэль Жиго
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