Ребров: «Жиго оставил тёплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о своём бывшем партнёре по команде Самуэле Жиго, который сейчас выступает за «Марсель».

«Очень жаль, что он вернулся во Францию. Но это жизнь, футбольная жизнь, в которой люди приходят и уходят. Сэм оставил действительно теплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему», — написал Ребров в своем телеграм-канале.

Функционер сообщил, что пресс-служба «Спартака» сняла документальный фильм, посвященный Жиго, премьера которого состоится сегодня, 27 декабря, в 20:00 по мск на официальном YouTube-канале «красно-белых».

29-летний француз выступал за столичный клуб с 2018 по 2022 год и стал обладателем Кубка России.