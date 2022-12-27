У «Пари НН» осталось два кандидата на пост главного тренера

Руководство «Пари НН» выбирает между наставником «Енисея» Артёмом Горловым и экс-тренером «Факела» Олегом Василенко.

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», основным кандидатом на должность главного тренера нижегородского клуба является именно Горлов, но пока в «Енисей» никаких предложений не поступало.

Источник сообщает, что «Пари НН» больше не рассматривает кандидатуры Вадима Гаранина и Евгения Бушманова. Отмечается, что Гаранин может вернуться в «Енисей», если красноярцев покинет Горлов.

Нижегородцы ушли на зимнюю паузу на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после 17 туров.