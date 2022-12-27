Гаджиев считает, что не стоит ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я бы сейчас не менял правила лимита на легионеров. Российские футболисты должны сами выигрывать конкуренцию. Их нужно лучше готовить, тогда они станут выигрывать конкуренцию», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

По мнению эксперта, не стоит ужесточать лимит, необходимо просто приглашать более качественных футболистов.

Напомним, на данный момент в заявке команды на сезон в Российской премьер-лиге могут присутствовать не более 13 иностранных игроков и не менее 12 россиян.