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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин считает, что Глушенков и Пиняев станут лидерами «Локомотива» и сборной России

27 Декабря 2022 • 17:09 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Оба полузащитника будут бороться за место в основе «Локомотива», плюс фактор Галактионова, который умеет работать с молодежью, должен с этим помочь», — приводит слова Игонина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Глушенков и Пиняев являются теми игроками, которые усилят конкуренцию в команде, эти футболисты в будущем могут стать лидерами «Локомотива» и сборной России.

Ранее сообщалось, что нападающие уже подписали контракты с «железнодорожниками».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Максим Глушенков Сергей Пиняев
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