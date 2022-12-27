Игонин считает, что Глушенков и Пиняев станут лидерами «Локомотива» и сборной России

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Оба полузащитника будут бороться за место в основе «Локомотива», плюс фактор Галактионова, который умеет работать с молодежью, должен с этим помочь», — приводит слова Игонина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Глушенков и Пиняев являются теми игроками, которые усилят конкуренцию в команде, эти футболисты в будущем могут стать лидерами «Локомотива» и сборной России.

Ранее сообщалось, что нападающие уже подписали контракты с «железнодорожниками».