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Стала известна причина срыва трансфера Самошникова в «Локомотив» эксклюзив

27 Декабря 2022 • 16:08 Комментировать

Илья Самошников мог сменить «Рубин» на «Локомотив», но трансфер левого защитника не состоялся. В прессе проскочила информация о том, что 25-летний футболист провалил медицинское обследование. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на самом деле переход сорвался по другой причине. По нашим данным, «Локомотив» заморозил сделку, поскольку в настоящий момент приоритетом для клуба является подписание игрока на позицию центрального защитника.   

Ранее Илью Самошникова слухи связывали с «Зенитом». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника в 2,5 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Илья Самошников провёл 16 матчей в Первой лиге. На счету защитника один забитый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Илья Самошников Трансферы футбола - зима 2023
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