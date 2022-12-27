Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Бердыев даст жару в РПЛ»

27 Декабря 2022 • 15:37 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По мнению агента, не стоит смотреть в паспорт тренера, ведь Карло Анчелотти и другие специалисты доказывают, что в таком возрасте можно работать.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Курбан Бердыев Алексей Сафонов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
17:09 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что Глушенков и Пиняев станут лидерами «Локомотива» и сборной России
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кучаев полностью восстановился от травмы»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Пиняеве в «Локомотиве»: «Всё зависит от планов руководства»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Локомотиву» нужен результат сегодня, по возможности — прямо сейчас»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном включении Яковлева в сделку по Агапову: «Не могу это подтвердить»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Игроки «Спартака-2» вызывались в основу только в случае необходимости
15:49 · Кубок России
Динияр Билялетдинов — о красной карточке Малкому в матче со «Спартаком»: Я не понял, за что его удалили
15:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бердыев даст жару в РПЛ»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Самошников: Контактов с «Локомотивом» не было, медосмотр не проходил
15:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Самошникова: «Мы контактировали с «Зенитом»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова высказался о возможном трансфере Ренана в «Зенита»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера поддержал возрождение «Спартака-2»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Филимонов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионский титул
14:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Без «Ростова» никаких предложений по Глебову рассматривать не будем» 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг информацию о том, что Самошников провалил медосмотр в «Локомотиве»
Все новости
Рекомендуем