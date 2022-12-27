Агент: «Бердыев даст жару в РПЛ»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По мнению агента, не стоит смотреть в паспорт тренера, ведь Карло Анчелотти и другие специалисты доказывают, что в таком возрасте можно работать.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.