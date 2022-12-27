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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самошников: Контактов с «Локомотивом» не было, медосмотр не проходил

27 Декабря 2022 • 15:22 Комментировать

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился информацией о возможном переходе в «Локомотив».

«На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно. Контактов с «Локомотивом» не было», — заявил Самошников «РБ Спорту».

Футболист отметил, что сейчас хочет помочь «Рубину» выйти в Российскую премьер-лигу, на данный момент это является главной целью. При этом Самошников не стал отвечать на вопрос о том, проводил ли он встречу с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым о потенциальном переходе.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 16 матчах Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Рубин Александр Медведев Илья Самошников
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