Самошников: Контактов с «Локомотивом» не было, медосмотр не проходил

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился информацией о возможном переходе в «Локомотив».

«На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно. Контактов с «Локомотивом» не было», — заявил Самошников «РБ Спорту».

Футболист отметил, что сейчас хочет помочь «Рубину» выйти в Российскую премьер-лигу, на данный момент это является главной целью. При этом Самошников не стал отвечать на вопрос о том, проводил ли он встречу с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым о потенциальном переходе.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 16 матчах Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.