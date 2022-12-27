Агент Чистякова высказался о возможном трансфере Ренана в «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мнением о возможном приходе Роберта Ренана в санкт-петербургский клуб. Ранее сообщалось, что 19-летний бразильский защитник заключит с «сине-бело-голубыми» трудовое соглашение на пять лет.

«Во-первых, еще никто никуда не перешел. Во-вторых, будет конкуренция. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Если новички будут выглядеть сильнее, чем Дмитрий, значит, они будут играть», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

Представитель Чистякова отметил, что вариант с возможным уходом игрока в аренду не рассматривается.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров.