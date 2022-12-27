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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «У Пиняева есть всё, чтобы выиграть конкуренцию в «Локомотиве» эксклюзив

27 Декабря 2022 • 14:30 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый приход попрощавшегося с «Крыльями Советов» 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева в московский «Локомотив».

- Пиняев – талантливый и перспективный футболист. Несомненно, он обладает хорошим потенциалом. В «Локомотиве» у него будет большая конкуренция за место в основном составе. Пиняев имеет всё, чтобы её выиграть, так что многое зависит именно от него самого. Но если он попадёт в запас, это может затруднить его дальнейшую карьеру.

- Переход из «Крыльев Советов» в «Локомотив» – шаг назад?

- На сегодняшний день «Локомотив» в таблице идёт ниже, но исторически, конечно, он является большим клубом со славными традициями. Если «Локомотив» весной выправит своё положение и обретёт стабильность, тогда такой переход Пиняева точно можно будет назвать шагом вперёд.

- Переезд в Москву – это риск крупных соблазнов?

- Знаете, кто хочет найти соблазны, тот найдёт их себе где угодно. А кто хочет добиваться в футболе чего-то серьёзного, тот будет готовиться соответствующим образом, делать всё необходимое и не отвлекаться на лишнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Сергей Пиняев
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