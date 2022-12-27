Агент Самошникова рассказал о переговорах с «Зенитом»

Футбольный агент Евгений Моисеев, который представляет интересы защитника казанского «Рубина» Ильи Самошникова, высказался насчет возможного перехода своего клиента в петербургский «Зенит».

«Контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Если клубы договорятся между собой, то все возможно», - приводит слова представителя 25-летнего футболиста «Спорт-экспресс».

Самошников играет за «Рубин» с 2020 года. Срок действующего трудового договора Ильи с казанским клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. В текущей кампании защитник провел 16 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.