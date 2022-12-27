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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» объявило об уходе Смольникова официально

27 Декабря 2022 • 12:44 Комментировать

Пресс-служба столичного «Торпедо» отрапортовала об уходе 34-летнего защитника Игоря Смольникова. Стороны досрочно завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Благодарим Игоря за время, проведенное в «Торпедо»! Желаем удачи!» - говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, что Смольников перешел в стан «автозаводцев» из тульского «Арсенала» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне опытный защитник провел за москвичей 16 матчей в Премьер-лиге, забил гол и сделал результативный пас.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Торпедо» набрало всего шесть очков и занимает последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Смольников
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