Пресс-служба столичного «Торпедо» отрапортовала об уходе 34-летнего защитника Игоря Смольникова. Стороны досрочно завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Благодарим Игоря за время, проведенное в «Торпедо»! Желаем удачи!» - говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, что Смольников перешел в стан «автозаводцев» из тульского «Арсенала» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне опытный защитник провел за москвичей 16 матчей в Премьер-лиге, забил гол и сделал результативный пас.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Торпедо» набрало всего шесть очков и занимает последнее место в таблице.