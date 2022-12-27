Самошников провалил медосмотр в московском клубе

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не смог пройти медицинский осмотр в московском «Локомотиве». Об этом сообщают журналисты «Матч ТВ».

Согласно сведениям источника, у 25-летнего футболиста были выявлены проблемы с голеностопом. Судя по всему, эта травма носит хронический характер, поскольку в минувшем сезоне Самошников получал повреждение голеностопа.

В текущем розыгрыше Первой лиги защитник провел за «Рубин» 15 матчей, забил один гол и получил три желтые карточки.

За казанский коллектив Илья выступает с января 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом истекает летом 2023 года.