Аршавин поделился мнением о переходе РФС в АФК

Экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался касательно перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича Дюкова. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Решение о возможном переходе в Азию может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

Напомним, что в конце февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных турниров на уровне сборных и клубов.