Аршавин поделился мнением о переходе РФС в АФК

Экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался касательно перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича Дюкова. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».
Решение о возможном переходе в Азию может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.
Напомним, что в конце февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных турниров на уровне сборных и клубов.
В точку !
И пока "причина" , формально приведшая к решению ФИФА и УЕФА об отстранении наших Клубов и Сборной , не устранится/прекратится дергаться смысла нет , даже "пересчитывая" все плюсы и минусы .
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, направленную на дипломатическую изоляцию России из-за “агрессии против Украины”, при поддержке 141 из 193 ее членов.
Среди тех, кто проголосовал против, Северная Корея, единственная азиатская страна, которая встала на сторону России.
Единственная !
Десять азиатских стран предпочли воздержаться при голосовании, в том числе Бангладеш, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан и Вьетнам. Туркменистан и Узбекистан отсутствовали при голосовании.
Итого только 13 стран формально не осудили .
А в АФК более 60 членов . (62 ? ) .
Вопрос : нас в АФК ждут ?
Ответ : подавляющее большинство НЕ ждет .
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