Губерниев: «Роналду вместо человека с железными яйцами превратился в истеричку»

Популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал игрока, ставшего главным разочарованием в мире футбола.

«Криштиану Роналду! Он почему-то вместо человека с железными яйцами и классной нервной системой превратился в истеричку», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-экспресса».

Роналду в конце ноября покинул «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 37-летний бомбардир находится в статусе свободного агента. Ожидается, что он продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

На чемпионате мира – 2022 Криштиану сыграл пять матчей и забил лишь один гол.