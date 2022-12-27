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В «Трабзонспоре» отреагировали на интерес «Зенита» к Языджи

27 Декабря 2022 • 10:26 Комментировать

Футбольный функционер Ахмед Агаоглу, который является президентом турецкого «Траюзонспора», высказался об интересе петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Юсуфу Языджы.

«Зенит» интересуется Языджи? Такого намерения нет. Юсуф в аренде у нас до конца этого сезона», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Языджи близок к трансферу в петербургский клуб.

Юсуф имеет опыт выступлений в чемпионате России. В прошлом сезоне турок защищал цвета московского ЦСКА. Он поучаствовал в 12 матчах «армейцев», отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трабзонспор Юсуф Языджи Трансферы футбола - зима 2023 Ахмед Агаоглу
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