В «Трабзонспоре» отреагировали на интерес «Зенита» к Языджи

Футбольный функционер Ахмед Агаоглу, который является президентом турецкого «Траюзонспора», высказался об интересе петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Юсуфу Языджы.

«Зенит» интересуется Языджи? Такого намерения нет. Юсуф в аренде у нас до конца этого сезона», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Языджи близок к трансферу в петербургский клуб.

Юсуф имеет опыт выступлений в чемпионате России. В прошлом сезоне турок защищал цвета московского ЦСКА. Он поучаствовал в 12 матчах «армейцев», отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.