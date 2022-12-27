Филимонов высказался о переходе РФС в Азию

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов высказался насчет перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Все равно мы вынуждены будем подчиняться решениям ФИФА. Для сборной мало что изменится. А для клубов, может быть, будет полезно, если АФК разрешит участвовать в турнирах», - передает слова Александра «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в случае перехода в АФК сборную России могут допустить к отбору ЧМ-2026.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решение отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне клубов и сборных.