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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов высказался о переходе РФС в Азию

27 Декабря 2022 • 09:15 Комментировать

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов высказался насчет перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Все равно мы вынуждены будем подчиняться решениям ФИФА. Для сборной мало что изменится. А для клубов, может быть, будет полезно, если АФК разрешит участвовать в турнирах», - передает слова Александра «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в случае перехода в АФК сборную России могут допустить к отбору ЧМ-2026.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решение отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне клубов и сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Филимонов
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