Шаронов высказался о работе Федотова в ЦСКА

Рулевой «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о работе Владимир Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

«Отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в «Оренбурге» и «Сочи», - приводятся слова специалиста на страницах «Матч ТВ».

После 17 туров чемпионата России «армейцы» набрали 29 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Команда Федотова отстает от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

56-летний специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на три года.