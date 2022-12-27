Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шаронов высказался о работе Федотова в ЦСКА

27 Декабря 2022 • 09:06 Комментировать

Рулевой «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о работе Владимир Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

«Отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в «Оренбурге» и «Сочи», - приводятся слова специалиста на страницах «Матч ТВ».

После 17 туров чемпионата России «армейцы» набрали 29 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Команда Федотова отстает от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

56-летний специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на три года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Шаронов Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
09:18 · Россия. Премьер-лига
Ренан подпишет пятилетний контракт с «Зенитом»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Филимонов высказался о переходе РФС в Азию
09:06 · Россия. Премьер-лига
Шаронов высказался о работе Федотова в ЦСКА
08:58 · Россия. Премьер-лига
Один из бразильцев покинет «Зенит»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Шаронов рассказал о минусах в игре «Спартака» 1
08:49 · Россия. Премьер-лига
Шаронов отметил работу Карпина в «Ростове»
08:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подписывает еще одного бразильца
06:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Суслов — о Fan ID: Из-за этого снизилась посещаемость
05:06 · Россия. Премьер-лига
Карасёв высказался против интервью судей сразу после матчей
01:35 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о Бердыеве: «Он достаточно жёсткий, а по-другому с нашими идиотами нельзя» эксклюзив
01:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Перейти в АФК абсолютно нормальный ход» эксклюзив
01:20 · Кубок России
Жалоба «Зенита» по драке со «Спартаком» была отклонена
00:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Осинькин: «Не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации»
00:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «ФИФА иногда говорит одно, а делает другое»
26 Декабря
23:18 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Возрождение «Спартака-2» — правильное решение»
Все новости
Рекомендуем