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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шаронов рассказал о минусах в игре «Спартака»

27 Декабря 2022 • 08:53 Комментировать (1)

Футбольный тренер Роман Шаронов, который в настоящий момент занимает пост главного тренера «СКА-Хабаровска», поделился мнением о работе испанца Гильермо Абаскаля в столичном «Спартаке».

«Многие восхищаются тренером «Спартака»? Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне», - передает слова наставника «Матч ТВ».

По итогам 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шаронов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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rac531
27 Декабря 2022 в 09:24
Конечно, игра "Спартак"а это разочарование для такого маэстро тренерского искусства, как выдающийся футболер Шаронов(
То ли дело «СКА-Хабаровск» - образец творческого подхода к тренерскому делу!
Команда идет на пятом месте, имея грозное нападение, умнейшую полузащиту и непроходимую оборону.
Абаскалю следует поехать на стажировку к Шаронову)
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