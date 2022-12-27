Шаронов рассказал о минусах в игре «Спартака»

Футбольный тренер Роман Шаронов, который в настоящий момент занимает пост главного тренера «СКА-Хабаровска», поделился мнением о работе испанца Гильермо Абаскаля в столичном «Спартаке».

«Многие восхищаются тренером «Спартака»? Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне», - передает слова наставника «Матч ТВ».

По итогам 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть баллов.