Шаронов рассказал о минусах в игре «Спартака»

Футбольный тренер Роман Шаронов, который в настоящий момент занимает пост главного тренера «СКА-Хабаровска», поделился мнением о работе испанца Гильермо Абаскаля в столичном «Спартаке».
«Многие восхищаются тренером «Спартака»? Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне», - передает слова наставника «Матч ТВ».
По итогам 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть баллов.
То ли дело «СКА-Хабаровск» - образец творческого подхода к тренерскому делу!
Команда идет на пятом месте, имея грозное нападение, умнейшую полузащиту и непроходимую оборону.
Абаскалю следует поехать на стажировку к Шаронову)
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