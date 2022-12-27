Шаронов отметил работу Карпина в «Ростове»

Наставник «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался насчет работы Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

«В «Ростове» я увидел интересные изменения. Больше всего в плане того, как команда атакует - сейчас они пытаются это делать во всех зонах. В общем, видна работа Карпина», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В настоящий момент в Российской премьер-лиге зимняя пауза. После 17 сыгранных туров «Ростов» с 35 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.