Российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о приходе Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«В «Сочи» хотят российского тренера. На сегодняшний день не так много отечественных специалистов, которые с таким бэкграундом. Бердыев – мощная фигура. Он может не только организовывать игру команды. Он опытный человек и тренер.

Его ведь пригласили под определённый проект, и он начнёт выстраивать команду, потому что из того «Сочи», который был раньше, почти никого не осталось, кроме Нобоа», — сказал Селюк.

О назначении 70-летнего Бердыева на пост наставника «Сочи» стало известно 25 декабря. Ранее специалист с «Рубином» дважды становился чемпионом России, столько же раз брал Суперкубок и один раз выигрывал Кубок страны.

Последним местом работы Бердыева стал иранский «Трактор», в котором он трудился с лета 2022 года.