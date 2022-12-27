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Селюк – о Бердыеве в «Сочи»: «У нас не так много российских тренеров с таким бэкграундом» эксклюзив

27 Декабря 2022 • 18:40 Комментировать (1)

Российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о приходе Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«В «Сочи» хотят российского тренера. На сегодняшний день не так много отечественных специалистов, которые с таким бэкграундом. Бердыев – мощная фигура. Он может не только организовывать игру команды. Он опытный человек и тренер.

Его ведь пригласили под определённый проект, и он начнёт выстраивать команду, потому что из того «Сочи», который был раньше, почти никого не осталось, кроме Нобоа», — сказал Селюк.

О назначении 70-летнего Бердыева на пост наставника «Сочи» стало известно 25 декабря. Ранее специалист с «Рубином» дважды становился чемпионом России, столько же раз брал Суперкубок и один раз выигрывал Кубок страны.

Последним местом работы Бердыева стал иранский «Трактор», в котором он трудился с лета 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Дмитрий Селюк Сочи РПЛ
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Комментарии (1)
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Leonardis
27 Декабря 2022 в 19:46
селюк с какого боку?
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