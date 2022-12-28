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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Взлетели в цене: лучшая пятёрка легионеров чемпионата России

28 Декабря 2022 • 07:12 Комментировать

Изменение стоимости россиян в РПЛ изучили. А что легионеры? Да, их стало заметно меньше, но остались одни из самых ценных. Да и шансов проявить себя для иностранцев стало больше. Бесспорно, особняком стоят столичные клубы и «Зенит», которые даже при всех внешних факторах могут предложить своим легионерам достойный уровень заработной платы, позволяющей ни о чём не думать, кроме футбола. Но за это нужно отвечать игрой. Кто же из легионеров сыграл так, что увеличил свою стоимость больше всех?

Бесконечная самба в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге всегда были качественные легионеры и в частности бразильцы. Не стал исключением и этот сезон. Вендел сыграл в 16 из 17 матчей первой части сезона, записав на свой счёт семь забитых мячей и три голевые передачи. Его партнёр по линии атаки Малком отличился 12 раз при пяти голевых передачах. Однако Вендел увеличил свою стоимость на 3 млн евро (здесь и далее – данные согласно transfermarkt), а экс-игрок «Барселоны» на 2 млн евро. И если у этих игроков вдруг не пойдёт во второй части сезона (хотя с чего бы?), то им на смену могут прийти другие бразильцы из «Зенита». Самба в Санкт-Петербурге не заканчивается. Был бы «Газпром».

Свой среди чужих

Единственным легионером из ближнего зарубежья в нашем рейтинге оказался Бахтиёр Зайнутдинов, отыгравший в 15 матчах первой части сезона. Игрок сборной Казахстана не забил ни одного мяча, но регулярно принимал участие в голевых атаках ЦСКА. Поэтому неудивительно, что его стоимость увеличилась на 1,5 млн евро, достигнув общей цифры в 5 млн.

Московский бразилец

Замыкает рейтинг самых подорожавших легионеров РПЛ одноклубник Зайнутдинова Виллиан Роша. Ещё один бразилец в нашем списке стал единственным представителем оборонительной линии. Подписав контракт с армейцами 1 сентября, Роша успел принять участие только в девяти матчах, но во всех из них отыграл от первой до последней минуты. Всего две жёлтые карточки, один забитый гол и положительные отзывы от прессы стали факторами увеличения стоимости игрока на 33% ( с двух до трёх млн евро).

Лучший легионер-бомбардир

Не обошлось в рейтинге самых подорожавших легионеров без лучшего бомбардира первой части сезона. Квинси Промес, не попавший в заявку на чемпионат мира, переживает вторую молодость в «Спартаке». Как же всё-таки важно найти свою команду! Для Промеса, попробовавшего свои силы после ухода из стана «красно-белых» в 2018 году, в «Аяксе» и «Севилье», вновь раздолье в РПЛ. А вместе с тем и рост цены чуть больше, чем на 1 млн евро.

Рейтинг

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Итоговая таблица наиболее подорожавших легионеров в РПЛ 

МФИОПКлубСтоимостьИзменение
1ВенделПз«Зенит»22 млн евро+ 3 млн евро
2МалкомНп«Зенит»24 млн евро+ 2 млн евро
3Бахтиёр ЗайнутдиновПзЦСКА5 млн евро+ 1,5 млн евро
4Квинси ПромесНп«Спартак»11 млн евро+ 1,1 млн евро
5Виллиан РошаЗащЦСКА3 млн евро+ 1 млн евро

Как и у россиян, в рейтинге нет ни одного вратаря. И это вполне логично. Единственный вратарь-легионер выступает за «Зенит». Только вот незадача, за полгода игры в Санкт-Петербурге Иван потерял в своей стоимости 0,7 млн евро.

Ни одного игрока из «Зенита», «Спартака» и ЦСКА не оказалось в аналогичном списке подорожавших россиян в РПЛ. Зато команды оккупировали рейтинг иностранцев. Выводы делайте сами.

Константин Лицин

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