«Зенит» подписывает еще одного бразильца

Петербургский «Зенит» близок к трансферу еще одного легионера из Южной Америки. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Самира Карвальо, защитник «Коринтианса» Роберт Ренан прибыл в Дубай, где пройдет медобследование и заключит трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми».

Стоит отметить, что переход Роберта является частью сделки по обмену нападающего Юри Алберто.

19-летний бразилец выступает на позиции левого центрального защитника. В составе «Коринтианса» Ренан принял участие в 13 поединках, отметившись одной голевой передачей.

По итогам 17 туров «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в таблице РПЛ.