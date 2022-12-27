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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» подписывает еще одного бразильца

27 Декабря 2022 • 08:10 Комментировать

Петербургский «Зенит» близок к трансферу еще одного легионера из Южной Америки. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Самира Карвальо, защитник «Коринтианса» Роберт Ренан прибыл в Дубай, где пройдет медобследование и заключит трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми».

Стоит отметить, что переход Роберта является частью сделки по обмену нападающего Юри Алберто.

19-летний бразилец выступает на позиции левого центрального защитника. В составе «Коринтианса» Ренан принял участие в 13 поединках, отметившись одной голевой передачей.

По итогам 17 туров «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Роберт Ренан Трансферы футбола - зима 2023
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