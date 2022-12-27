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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Суслов — о Fan ID: Из-за этого снизилась посещаемость

27 Декабря 2022 • 06:37 Комментировать

Российский защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов в разговоре с журналистами раскритиковал систему Fan ID.

Суслов сказал Metaraitings.ru, что после введения этой системы на стадионах заметно снизилась посещаемость и стало тише. Защитник отметил, что сейчас такое нервное время, а футбол является идеальным средством для того, чтобы отвлечься от всего.

«Хотел бы поблагодарить всех тех, кто ходит на матчи даже после введения системы Fan ID», - добавил Суслов.

Напомним, что болельщики многих российских команд бойкотируют матчи после введения Fan ID.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Российская Премьер-Лига Кирилл Суслов fan id
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