Защитник «Факела» Суслов — о Fan ID: Из-за этого снизилась посещаемость

Российский защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов в разговоре с журналистами раскритиковал систему Fan ID.

Суслов сказал Metaraitings.ru, что после введения этой системы на стадионах заметно снизилась посещаемость и стало тише. Защитник отметил, что сейчас такое нервное время, а футбол является идеальным средством для того, чтобы отвлечься от всего.

«Хотел бы поблагодарить всех тех, кто ходит на матчи даже после введения системы Fan ID», - добавил Суслов.

Напомним, что болельщики многих российских команд бойкотируют матчи после введения Fan ID.