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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв высказался против интервью судей сразу после матчей

27 Декабря 2022 • 05:06 Комментировать

Известный российский арбитр Сергей Карасёв в разговоре с журналистами высказался против того, чтобы судьи сразу после матчей давали интервью.

Карасёв сказал «РБ-Спорту», что судьям не стоит общаться с журналистами сразу же после матчей, ведь арбитры принимают очень серьёзные решения и могут потом на эмоциях сказать что-нибудь не то. Рефери отметил, что необходимо, чтобы эмоции после игры схлынули.

«Лично я не готов общаться с прессой. Я даже с семьёй не общаюсь до и после матча. Они меня прекрасно понимают», - добавил Карасёв.

Напомним, что РФС рассматривает вариант, при котором арбитры сразу после матчей должны будут дать интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Сергей Карасёв
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