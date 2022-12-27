Карасёв высказался против интервью судей сразу после матчей

Известный российский арбитр Сергей Карасёв в разговоре с журналистами высказался против того, чтобы судьи сразу после матчей давали интервью.

Карасёв сказал «РБ-Спорту», что судьям не стоит общаться с журналистами сразу же после матчей, ведь арбитры принимают очень серьёзные решения и могут потом на эмоциях сказать что-нибудь не то. Рефери отметил, что необходимо, чтобы эмоции после игры схлынули.

«Лично я не готов общаться с прессой. Я даже с семьёй не общаюсь до и после матча. Они меня прекрасно понимают», - добавил Карасёв.

Напомним, что РФС рассматривает вариант, при котором арбитры сразу после матчей должны будут дать интервью.