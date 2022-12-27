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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв – о Бердыеве: «Он достаточно жёсткий, а по-другому с нашими идиотами нельзя» эксклюзив

27 Декабря 2022 • 01:35 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Положительно смотрю на это назначение. Курбан - очень опытный тренер. Он хорошо знает футболистов, хорошо знает психологию спортсмена. Он достаточно жёсткий, а по-другому с нашими идиотами нельзя. Я положительно рассматриваю такой вариант.

Для «Сочи» шестое место в РПЛ было бы хорошим результатом. Я бы даже сказал, здорово было бы для «Сочи» занять шестое место. Даже с Бердыевым они вряд ли попадут в пятерку. Но вот шестое место занять могут», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Владимир Пономарёв
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