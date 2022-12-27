Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Перейти в АФК абсолютно нормальный ход» эксклюзив

27 Декабря 2022 • 01:25 Комментировать

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно потенциального перехода РФС в азиатскую конференцию.

«Я думаю, что РФС пойдёт на этот шаг. Европейцы уже заигрались. Причём у УЕФА как будто шумиха, из-за того, что мы уходим. Может, деньги теряют, не знаю. Перейти в АФК абсолютно нормальный ход. Сборная должна играть. Там очень приличные сборные ведь есть. Так что какая разница. Одни плюсы от такого перехода сейчас. Азия сейчас ещё и развивается сильно. Азия ещё и возражать не будет, если мы заявимся на ЧМ-2026. Так что ситуация такая. Это хорошо, если перейдём. Но боюсь, что с участием в чемпионате мира нас могут обмануть.

Я бы вообще и чемпионат реформировал. Сделал бы по примеру КХЛ. Чтобы РПЛ была поделена на две части: запад и восток. Пусть играют друг с другом те, кто до Урала и друг с другом те, кто за Уралом. А потом плей-офф. Было бы очень классно», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС АФК Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
01:35 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о Бердыеве: «Он достаточно жёсткий, а по-другому с нашими идиотами нельзя» эксклюзив
01:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Перейти в АФК абсолютно нормальный ход» эксклюзив
01:20 · Кубок России
Жалоба «Зенита» по драке со «Спартаком» была отклонена
00:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Осинькин: «Не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации»
00:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «ФИФА иногда говорит одно, а делает другое»
26 Декабря
23:18 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Возрождение «Спартака-2» — правильное решение»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Прокопец: «Непонятно, почему мы считаем, что политическое решение ФИФА изменится из-за того, что мы сменим конфедерацию»
23:11 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» отклонил предложение «Арсенала» по Ренану ради сделки с «Зенитом» эксклюзив
22:50 · Россия. Премьер-лига
«Эспаньол» заинтересован в защитнике «Краснодара»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если есть шанс, то нужно постараться остаться в УЕФА»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Я критически отношусь к тому, что в исполкоме РФС решаются сложные задачи»
22:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» анонсировал фильм про Жиго
22:25 · Россия. Первая лига
Глава Первой лиги Измайлов: «Не скажу, что уровень упал»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов оценил назначение Бердыева в «Сочи»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Ширко желает увидеть в РПЛ чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем