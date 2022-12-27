Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно потенциального перехода РФС в азиатскую конференцию.

«Я думаю, что РФС пойдёт на этот шаг. Европейцы уже заигрались. Причём у УЕФА как будто шумиха, из-за того, что мы уходим. Может, деньги теряют, не знаю. Перейти в АФК абсолютно нормальный ход. Сборная должна играть. Там очень приличные сборные ведь есть. Так что какая разница. Одни плюсы от такого перехода сейчас. Азия сейчас ещё и развивается сильно. Азия ещё и возражать не будет, если мы заявимся на ЧМ-2026. Так что ситуация такая. Это хорошо, если перейдём. Но боюсь, что с участием в чемпионате мира нас могут обмануть.

Я бы вообще и чемпионат реформировал. Сделал бы по примеру КХЛ. Чтобы РПЛ была поделена на две части: запад и восток. Пусть играют друг с другом те, кто до Урала и друг с другом те, кто за Уралом. А потом плей-офф. Было бы очень классно», - сказал Пономарёв.