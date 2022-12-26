«Эспаньол» заинтересован в защитнике «Краснодара»

Испанский «Эспаньол» заинтересован в подписании защитника российского «Краснодара» Кристиана Рамиреса. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь не идёт о полноценном трансфере эквадорского футболиста в клуб чемпионата Испании. Уточняется, что команда Ла Лиги хотела бы взять игрока в аренду.

Тем не менее, говорится, что южный клуб не хочет отпускать одного из лидеров своей команды зимой.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, в составе «быков» выиграл бронзовые медали чемпионата России в 2019 году.

Ранее играл в эквадорских, немецких и венгерских коллективах.