Канчельскис: «Если есть шанс, то нужно постараться остаться в УЕФА»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход российского футбола в Азию.

«Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА», — заявил бывший полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «Чемпионат». По мнению эксперта, главным в сложившейся ситуации является наличие ясности и информации относительно будущего.

Напомним, что исполком РФС, прошедший 23 декабря, не вынес итогового решения о смене конфедерации. Следующее заседание назначено на 27 декабря.