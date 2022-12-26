Бышовец: «Я критически отношусь к тому, что в исполкоме РФС решаются сложные задачи»

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«К сожалению, у нас в исполкоме РФС в основном сидят «специалисты», поэтому я критически отношусь к тому, что там решаются такие сложные задачи. Что касается перехода в Азию и всех этих изменений, то, по-моему, это будет одна из тех реформ, которые стоят в графе «сбудется», — заявил экс-тренер «Зенита» и «Локомотива» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, предстоящий шаг о смене конфедерации будет самодостаточным по результату.

Напомним, что исполком РФС, на котором может быть принято судьбоносное решение, пройдёт завтра, 27 декабря.