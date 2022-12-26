Карасёв рассказал, почему перестал судить в форме с эмблемой ФИФА

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, почему перестал надевать форму с эмблемой ФИФА.

«Всё произошло спонтанно — судьям не удалось договориться, как действовать. Мне кажется, судить с прошлогодней эмблемой ФИФА не совсем правильно. Мы действующие судьи ФИФА, утверждены на 2022 год, эмблем у нас нет. Я ассистентам Игорю Демешко и Максиму Гаврилину, также арбитрам ФИФА, сказал, что надеваем эмблему РФС и ждем эмблему ФИФА на 2022 год», — рассказал Карасёв в интервью изданию«РБ Спорт». По его словам, не нужно искать подоплёк в том, что бригада стала выходить с эмблемой РФС после того, как ФИФА перестала давать назначения на международные матчи.

Напомним, что Карасёв и его помощники пропустили катарский чемпионат мира.