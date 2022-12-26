Ковтун: «Хотелось бы услышать конкретных объяснений, почему сейчас надо переходить в АФК»

Бывший игрок российской национальной команды Юрий Ковтун высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азию.

«Перейдя в Азию, руководители РФС делают серьезный шаг. Конечно, не принимать участие в международных соревнованиях и ждать чего-то — это не выход. Решение руководителей РФС должно быть взвешенным, и хотелось бы услышать конкретных объяснений, почему сейчас надо переходить в АФК», — заявил тренер футбольного клуба «Родина» в интервью изданию«РБ Спорт». Эксперт отметил, что трудно сказать, как отразится подобный шаг на клубном футболе, поэтому говорить о переходе в плохом ключе неправильно.

Напомним, что в пятницу, 23 декабря, исполком РФС не принял окончательное решение относительно смены конфедерации. Новое заседание запланировано на 27 декабря.