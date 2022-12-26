​Гендиректор «Зенита» встречался с Самошниковым в Дубае

«Зенит» всё же проявляет интерес к левому защитнику «Рубина» Илье Самошникову. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», генеральный директор питерского клуба Александр Медведев в понедельник встречался с 25-летним футболистом в Дубае. В настоящий момент Самошников проводит там свой отпуск.

Отмечается, что интерес «Зенита» к Илье Самошникову связан с потенциальным ужесточением лимита на легионеров в российском футболе.

Действующий контракт Ильи Самошникова с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона, то есть летом футболист может обрести статус свободного агента.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Илью Самошникова в 2,5 миллиона евро.