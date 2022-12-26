Джефф Монсон, бывший боец ММА, известен своим интересом к России - в частности, несколько лет назад безумную популярность набрала запись, как Монсон поет в своей машине под зажигающую песню Виктора Цоя «Перемен». Теперь он предлагает Криштиану Роналду продолжить карьеру в Российской Федерации, он считает, что для португальца это станет интересным вариантом.

- Может, сейчас Роналду подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант — Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России, - цитирует Монсона «РБ Спорт».