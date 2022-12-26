​Селюк против перехода РФС в Азию

Известный агент Дмитрий Селюк не поддерживает идею с переходом Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

Селюк указал главным образом на проблемы с логистикой на фоне больших расстояний и разницы в часовых поясах.

«Будут большие траты на перелёты и тяжёлая логистика. Расходы будут больше, чем доходы, даже если в Азии что-то получится выиграть. Смысл в этом не особо большой, поэтому, думаю, что переход в Азию - не особо правильный. Надо подождать и вернуться в еврокубки», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что российский футбол в 2022 году столкнулся с санкциями со стороны УЕФА. Как следствие, российские клубы и сборная не участвуют в турнирах под эгидой этой организации.