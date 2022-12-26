​Хавбека «Краснодара» Сперцяна признали игроком года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был признан лучшим игроком Армении в 2022 году. О результатах голосования рассказывает Федерация футбола Армении посредством своего официального сайта.
22-летний Эдуард Сперцян получил 76 голосов и смог обойти своего известного соотечественника Генриха Мхитаряна, довольствовавшегося 74 голосами.
Отметим, что Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» полузащитник провёл 55 официальных матчей, в которых забил 18 голов.
«Краснодар» после первой части чемпионата занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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