«Сочи» перестал смотреть в будущее: Почему приглашение Бердыева является ошибкой

«Сочи» официально объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется этому решению.

«Сочи» вновь сменил тренера. Летом из команды ушёл Владимир Федотов, который принял ЦСКА. Тогда на его место пришёл Вадим Гаранин, но проработал лишь до зимы. Теперь руководить южанами будет Курбан Бердыев. Решение слишком очевидное, но оттого вовсе не выглядит правильным.

К «Сочи» можно относиться по-разному. И всё же в последние годы команда действительно здорово работала в спортивном направлении. Здесь воскрес Антон Заболотный, серьёзно прибавили Андрей Мостовой и Сергей Терехов. Селекционная служба нашла Матео Кассьерру и Родриго. В конце концов здесь сделали ставку на Федотова, который стал новым именем среди российских тренеров. Да, наставник ещё в «Оренбурге» показал себя, но всё же значительного прогресса добился именно в Сочи. В целом можно сказать, что спортивный блок в клубе работал сильно, возможно, лучше всех в России.

Смена Федотова на Гаранина летом была интересным ходом. В клубе сделали ставку на тренера, который добился серьёзного прогресса в низших лигах, его команды показывали интересный футбол. Честно говоря, даже странно говорить, что у Гаранина прямо не получилось. Возможно, промежуточное девятое место после второго и выглядит плохо, но не забудем, что южане летом лишились не только тренера, но и двух лидеров. При этом «Сочи» всего в четырёх очках от четвёртого «Динамо». Для первой половины сезона в элите всё не так уж и плохо.

Уход Гаранина – это скорее история конфликта внутри коллектива, где клуб выбрал сторону игроков. Возможно, это и правильно, но вот выбор нового наставника удивляет. «Сочи» старался в последние годы работать на перспективу, на опережение, и брал тех исполнителей, которые прогрессируют. И Федотов, и Гаранин, и все игроки были именно таковыми. Сейчас же клуб пошёл наперерез своей философии, своей идее. Вместо того, у кого всё ещё впереди, взят тот, чьи лучшие годы позади.

При всём уважении к Бердыеву его лучшие годы уже в прошлом. Его выбрали не за прогрессивные идеи, а за строчки в «Википедии» о его чемпионстве и успехах. Помимо прочего, приглашение Бердыева – это ещё и серьёзная угроза тому спортивному блоку, который есть в «Сочи». Этот наставник любит держать трансферную политику в своих руках, и сложно поверить, что сейчас будет иначе. Неудивительно, что в казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе» он как раз занимал руководящие должности. В «Сочи» же с трансферами ранее проблем не было, а что будет теперь – непонятно.

Показательно, что Бердыев так и не пришёл ни в один топ-клуб, хотя в последнее время вакансий было полно. Ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо», ни «Локомотив», ни «Краснодар», которые в последнее время меняли наставников, не позвали этого наставника. Едва ли это простое совпадение.

Немного жалко, что «Сочи» решил свернуть со своего прогрессивного пути и планировать своё будущее, исходя из прошлого. Кстати, последний заход Бердыева в России, когда он возглавил «Рубин», успешным не был. Не сказать, чтобы он блеснул и в Казахстане, когда работал в «Кайрате». В общем выбор далеко не очевидный, и не очень понятно, чего теперь ждать от «Сочи» в будущем. Бердыев после себя обычно оставляет «выжженную землю». Тем обиднее, что проект, который развивался с футбольной точки зрения, оказался в руках этого специалиста.

Роман Андреев