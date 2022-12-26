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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС решил выходить из УЕФА

26 Декабря 2022 • 16:05 Комментировать (2)

Российский футбольный союз принял решение о выходе из УЕФА. По данным телеграм-канала «Мутко против», решение будет утверждено на заседании исполнительного комитета во вторник, если не произойдёт ничего экстраординарного.

При этом отмечается, что направление письма о намерении выйти из УЕФА ещё не означает выход. Даже после старта юридической процедуры будут продолжаться дискуссии, в том числе с европейскими футбольными властями.

Стоит сказать, что РФС в настоящий момент находится под футбольными санкциями. Клубы и сборная не принимают участие в турнирах, которые проводит УЕФА. Ранее сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
26 Декабря 2022 в 16:33
Вот это поворот!...
ингерман
26 Декабря 2022 в 16:29
ай усё прально.. ышо упрашивац будуть.. на каленьях ползыть.. лбы оп пол расшибац.. А-ха-ха-ха! )))
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