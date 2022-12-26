​РФС решил выходить из УЕФА

Российский футбольный союз принял решение о выходе из УЕФА. По данным телеграм-канала «Мутко против», решение будет утверждено на заседании исполнительного комитета во вторник, если не произойдёт ничего экстраординарного.

При этом отмечается, что направление письма о намерении выйти из УЕФА ещё не означает выход. Даже после старта юридической процедуры будут продолжаться дискуссии, в том числе с европейскими футбольными властями.

Стоит сказать, что РФС в настоящий момент находится под футбольными санкциями. Клубы и сборная не принимают участие в турнирах, которые проводит УЕФА. Ранее сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.