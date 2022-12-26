​Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»

Полузащитники Сергей Пиняев и Максим Глушенков стали футболистами «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», футболисты уже подписали контракты с московским клубом сроком на три с половиной сезона.

В обозримом будущем «Локомотив» объявил о трансферах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова официально.

Как известно, Сергей Пиняев и Максим Глушенков выступали за «Крылья Советов».

Добавим, что «Локомотив» провалил первую часть чемпионата и на текущий момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. Весной «железнодорожники» будут пытаться улучшить своё положение.