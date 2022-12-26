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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Смольникова пока нет вариантов в Премьер-лиге

26 Декабря 2022 • 15:47 Комментировать

В понедельник появилась информация об уходе Игоря Смольникова из московского «Торпедо». Опытный защитник выступал за «автозаводцев» с лета и в нынешнем сезоне провёл 21 официальный матч.

По данным Metaratings, у Смольникова на текущий момент нет вариантов продолжения карьеры в Премьер-лиге.

Игорю Смольникову 34 года, он известен главным образом по выступлениям за питерский «Зенит». За плечами футболиста 30 матчей за национальную сборную России.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Игоря Смольникова в 600 тысяч евро.

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Игорь Смольников Трансферы футбола - зима 2023
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