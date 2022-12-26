Известный футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил возвращение тренера Курбана Бердыева.

25 декабря «Сочи» объявил о назначении 70-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

«У меня есть ощущение, что, если «Рубин» будет настойчив, в связи с изменением структуры и владельца, мне кажется, может быть возвращение Бердыева в Казань. Это была бы красивая история. Его там все любят, ценят, уважают.

Если уйдёт из «Сочи» в «Рубин»? У Федотова тоже был контракт, но он ушёл в ЦСКА. Это не то, чтобы красиво или нет. Это жизнь, мы ничего не можем знать наперёд.

Иранский «Трактор» - не поле местности для Бердыева. Я просто не вижу ни одного минуса, мне интересно почитать где-то, кто скажет, что это плохо», — сказал Созин.

«Сочи» ушёл на зимнюю паузу, набрав 25 очков после 17 туров. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.