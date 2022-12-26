Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин: «Если «Рубин» будет настойчив к Бердыеву, то он может вернуться в Казань» эксклюзив

26 Декабря 2022 • 17:50 Комментировать

Известный футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил возвращение тренера Курбана Бердыева.

25 декабря «Сочи» объявил о назначении 70-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

«У меня есть ощущение, что, если «Рубин» будет настойчив, в связи с изменением структуры и владельца, мне кажется, может быть возвращение Бердыева в Казань. Это была бы красивая история. Его там все любят, ценят, уважают.

Если уйдёт из «Сочи» в «Рубин»? У Федотова тоже был контракт, но он ушёл в ЦСКА. Это не то, чтобы красиво или нет. Это жизнь, мы ничего не можем знать наперёд.

Иранский «Трактор» - не поле местности для Бердыева. Я просто не вижу ни одного минуса, мне интересно почитать где-то, кто скажет, что это плохо», — сказал Созин.

«Сочи» ушёл на зимнюю паузу, набрав 25 очков после 17 туров. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фнл Андрей Созин Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
18:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что закрывать «Спартак-2» было большой ошибкой
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Селюк против перехода РФС в Азию
17:38 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков
17:17 · Россия. Первая лига
Абильдгор покинет «Селтик» зимой, но вряд ли вернётся в «Рубин»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Шох: «Никто в Казахстане не пожалел о переходе в УЕФА»
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Хавбека «Краснодара» Сперцяна признали игроком года в Армении
16:16 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Дзюба ещё может приносить пользу»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​У Смольникова пока нет вариантов в Премьер-лиге
15:45 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Я думаю, Бердыев может помочь Дзюбе»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев высказался об уходе Смольникова из «Торпедо»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Переход РФС в Азию будет ошибкой»
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главное футбольное событие уходящего года
Все новости
Рекомендуем