34-летний защитник Игорь Смольников покинул «Торпедо», разорвав контракт с московским клубом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что Смольников перешёл в «Торпедо» минувшим летом из тульского «Арсенала». В нынешнем сезоне футболист провёл за «автозаводцев» 21 матч, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Смольников выступал за такие клубы, как «Краснодар» и «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» защитник трижды выигрывал чемпионат России.

После 17 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе шесть набранных очков.