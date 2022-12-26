Хорватский журналист: «Ухода Ловрена из «Зенита» хотят только враги»

Журналист из Хорватии Звонимир Меркац отреагировал на информацию о том, что защитник Деян Ловрен может покинуть петербургский «Зенит» из-за исполнения нацистской песни во время празднования третьего места на чемпионате мира - 2022.

«Он не нацист! Ухода Ловрена хотят только враги. Надеюсь, в руководстве «Зенита» нормальные люди, которые не будут верить во всякий бред и оставят своего лидера в клубе», - передает слова журналиста Sport24.

Контракт 33-летнего хорватского защитника с петербургским клубом рассчитан до середины 2023 года. В нынешнем сезоне Ловрен принял участие в 15 матчах Премьер-лиги, забил гол и сделал результативный пас.

Призёр ЧМ-2022 может покинуть «Зенит» из-за скандала с нацистской песней