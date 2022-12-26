Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба готов провести бой с Александром Емельяненко

26 Декабря 2022 • 13:26 Комментировать

Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко высказался насчет возможного участия экс-нападающего «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбы в боях. Ранее ходил слух, что футболист может подраться с легендой ММА Александром Емельяненко.

«Артём сразу сказал: «Я готов». Но, в первую очередь, его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В настоящий момент 34-летний бомбардир находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». Дзюба провел в этом клубе несколько месяцев, после чего разорвал контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Емельяненко Тарас Кияшко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
13:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный психолог, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку»
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что не будут искать замену Сычевому
13:26 · Россия. Премьер-лига
Дзюба готов провести бой с Александром Емельяненко
13:26 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «У «Спартака» есть возможность догнать «Зенит»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Кыласов: «УЕФА подбрасывает подачки»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Шалимов поддержал переход РФС в Азию
13:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Есть ощущение, что решение о переходе в Азию будет принято»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Сторожук — об ошибках Сафонова: «Он очень силён ментально, но, видимо, не железный»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Сочи» в выигрыше от приглашения Бердыева»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу, нужен переход в Азию» 2
13:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на назначение Бердыева в «Сочи»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Масалитин прокомментировал смерть Сергея Дмитриева
13:01 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Бердыев - шикарный выбор «Сочи»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Черевченко оценил назначение Бердыева в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем