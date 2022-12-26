Дзюба готов провести бой с Александром Емельяненко

Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко высказался насчет возможного участия экс-нападающего «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбы в боях. Ранее ходил слух, что футболист может подраться с легендой ММА Александром Емельяненко.

«Артём сразу сказал: «Я готов». Но, в первую очередь, его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В настоящий момент 34-летний бомбардир находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». Дзюба провел в этом клубе несколько месяцев, после чего разорвал контракт.