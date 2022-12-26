Кыласов: «УЕФА подбрасывает подачки»

Заместитель директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов считает, что УЕФА играет с Российским футбольным союзом, пытаясь не допустить его ухода в Азию, но, в то же время, пока что не намерена принимать обратно исключенную по политическим мотивам Россию в организацию. По мнению Кыласова, РФС должен двигаться в сторону Азии более решительно.

- Выход в другое пространство дает хотя бы малейшую возможность играть. УЕФА нас не выпускает — они подбрасывают подачки, сейчас сказали, что готовы одобрить юношеский турнир в России. Это чистая подачка, она не решает вопрос в целом. Это попытка оставить нас в ситуации, чтобы мы не успели подать заявку (в AFC) и «подвисли», зависели бы от УЕФА, - считает Кыласов, выразивший свое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в этом году сборная России вынуждена довольствоваться лишь товарищескими матчами, и то, сыграть получается далеко не со всеми - в частности, пришлось отказаться от встречи со сборной Боснии и Герцеговины, которой, фактически, не позволили прибыть в Санкт-Петербург.