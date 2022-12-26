Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кыласов: «УЕФА подбрасывает подачки»

26 Декабря 2022 • 13:26 Комментировать

Заместитель директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов считает, что УЕФА играет с Российским футбольным союзом, пытаясь не допустить его ухода в Азию, но, в то же время, пока что не намерена принимать обратно исключенную по политическим мотивам Россию в организацию. По мнению Кыласова, РФС должен двигаться в сторону Азии более решительно.

- Выход в другое пространство дает хотя бы малейшую возможность играть. УЕФА нас не выпускает — они подбрасывают подачки, сейчас сказали, что готовы одобрить юношеский турнир в России. Это чистая подачка, она не решает вопрос в целом. Это попытка оставить нас в ситуации, чтобы мы не успели подать заявку (в AFC) и «подвисли», зависели бы от УЕФА, - считает Кыласов, выразивший свое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в этом году сборная России вынуждена довольствоваться лишь товарищескими матчами, и то, сыграть получается далеко не со всеми - в частности, пришлось отказаться от встречи со сборной Боснии и Герцеговины, которой, фактически, не позволили прибыть в Санкт-Петербург. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Алексей Кыласов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
13:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный психолог, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку»
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что не будут искать замену Сычевому
13:26 · Россия. Премьер-лига
Дзюба готов провести бой с Александром Емельяненко
13:26 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «У «Спартака» есть возможность догнать «Зенит»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Кыласов: «УЕФА подбрасывает подачки»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Шалимов поддержал переход РФС в Азию
13:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Есть ощущение, что решение о переходе в Азию будет принято»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Сторожук — об ошибках Сафонова: «Он очень силён ментально, но, видимо, не железный»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Сочи» в выигрыше от приглашения Бердыева»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу, нужен переход в Азию» 2
13:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на назначение Бердыева в «Сочи»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Масалитин прокомментировал смерть Сергея Дмитриева
13:01 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Бердыев - шикарный выбор «Сочи»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Черевченко оценил назначение Бердыева в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем